Oasport.it - LIVE Giro delle Fiandre 2025 in DIRETTA: va via la fuga, c’è Alessandro Romele

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELFEMMINILE DALLE 13.2011.15 Nel mezzo c’è Jens Reynders (Wagner Bazin WB).11.12 Gli otto fuggitivi: Elmar Reinders (Jayco AlUla),(XDS Astana Team), Connor Swift (Ineos Grenadiers), Rory Townsend (Q36.5 Pro Cycling Team), Marco Haller (Tudor Pro Cycling Team), Victor Vercouillie (Flanders Baloise), Timo Roosen (Picnic PostNL) e Sean Flynn (Picnic PostNL).11.09 Otto uomini al comando, il gruppo reagisce con un po’ di ritardo.11.07 Forse sta per andar via lagiusta.11.05 Attacca anche un azzurro: si tratta di(XDS Astana Team).11.01 Non si è ancora formata lagiusta.10.58 La velocità del plotone adesso è leggermente scesa.10.56 Ancora tutti insieme nel gruppo.