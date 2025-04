Marine Le Pen scalda il congresso della Lega | Sotto attacco la libertà in Europa Messaggi anche dai patrioti Orbán e Wilders – Il video

Leggi su Open.online

Nella seconda e ultima giornata del, sfilano sul palco – e soprattutto sul maxischermo – i leader delle altre forze europee alleate del Carroccio. In colmento con l’assemblea riunita a Firenze, compaiono per ribadire il loro sostegno a Matteo Salvini il premier ungherese Viktor, l’olandese Geerte lo spagnolo Santiago Abascal. I leadergreci e svedesi sono presenti sul palco stesso. Ma l’ospite più attesa, anzi inattesa, èLe Pen. La leader del Rassemblement National, condannata lunedì scorso a 4 anni di carcere e all’ineleggibilità per 5 anni per la distrazione di fondi europei, attraversa un momento politico-giudiziario delicatissimo. Oggi il popolo del’RN sarà in piazza a Parigi per protestare contro quella che viene considerata una «decisione politica» dei magistrati francesi, se non un golpe, visto che il partito veleggia ampiamente in testa ai sondaggi.