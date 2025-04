Vinitaly 2025 | inaugurato il Padiglione 2 della Regione Siciliana con Schifani e Barbagallo

Padiglione 2 della Regione Siciliana al Vinitaly 2025. All’evento hanno preso parte il Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e l’Assessore all’Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, Salvatore Barbagallo, che insieme hanno pre Ilgiornaleditalia.it - Vinitaly 2025: inaugurato il Padiglione 2 della Regione Siciliana con Schifani e Barbagallo Leggi su Ilgiornaleditalia.it Questa mattina, si è tenuta l’inaugurazione delal. All’evento hanno preso parte il Presidente, Renato, e l’Assessore all’Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, Salvatore, che insieme hanno pre

Vinitaly 2025: inaugurato il Padiglione 2 della Regione Siciliana con Schifani e Barbagallo. Vinitaly 2025, tutto quello che c'è da sapere dalle date agli espositori. Alberto Tomba all’inaugurazione del padiglione Emilia-Romagna a Vinitaly 2025 assieme alla madrina Simona Ventura. Vinitaly, via allo spettacolo del vino: tanti big fra Tomba, Compagnoni e Ventura. La Calabria al Vinitaly 2025: oltre 90 aziende calabresi nel Padiglione 12.. Il Parmigiano Reggiano protagonista a Vinitaly 2025 -. Ne parlano su altre fonti

Vinitaly: Alberto Tomba, Simona Ventura e Massimo Bottura inaugurano il padiglione Emilia-Romagna - Domenica il taglio del nastro: nei 4 giorni della fiera, 17 masterclass e 80 aziende. Tra gli ospiti speciali Carlo Cracco ... (repubblica.it)

The Reason Wine, inaugurato al Vinitaly lo stand Masaf - È intitolato 'The Reason Wine' e racconta le ragioni del successo del vino italiano nel mondo, lo spazio espositivo Masaf inaugurato a Veronafiere, in anteprima della 57/a edizione di Vinitaly che si ... (msn.com)

Vinitaly a Verona, con 29 stand e altre eccellenze enogastronomiche di Terra di Lavoro. - Caserta sarà protagonista dell’edizione 2025 del Vinitaly a Verona, con la partecipazione di 29 stand di aziende vinicole e altre eccellenze ... (casertakeste.it)