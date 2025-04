Bayern Monaco-Inter ecco l’arbitro della sfida

Archiviato il 2-2 contro il Parma, è già tempo di guardare avanti. All'orizzonte c'è il Bayern Monaco, e a spostare il focus sulla sfida europea ci pensa direttamente la UEFA, che ha ufficializzato le designazioni arbitrali per l'andata dei quarti di finale di Champions League. A dirigere il match sarà lo svizzero Sandro Schärer, con Stéphane De Almeida e Jonas Erni come assistenti. Il ruolo di quarto ufficiale spetterà a Lukas Fähndrich, mentre al VAR ci sarà Fedayi San, affiancato dall'olandese Pol van Boekel.

