Ilfattoquotidiano.it - Il Papa: “Condivido l’esperienza dell’infermità e del dipendere da altri”. Fisichella ai fedeli: “Ci segue dalla tv”

“A pochi metri da noiFrancesco,sua stanza a Santa Marta, ci è particolarmente vicino e sta partecipando come tanti malati, tante persone deboli, sta partecipando a questa Santa Eucaristia attraverso la televisione“. L’arcivescovo Rinodurante la messa in Piazza San Pietro per il Giubileo degli ammalati e del mondo della sanità evoca Bergoglio, salutato dall’applauso dei circa 20mila presenti tra cui i camici bianchi che lo hanno curato al Policlinico Gemelli, prima di leggere l’omelia preparata dal Pontefice. Che anche questa volta, come avvenuto a partire dal suo lungo ricovero finito il 24 marzo, ilnon riesce a leggere personalmente. “Sono particolarmente contento e onorato di offrire la mia voce per leggere l’omelia che lui ha preparato”, ha aggiunto quindi il pro-prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione.