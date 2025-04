Cina | Grotte del lago Ya’er nello Xinjiang

Grotte del lago Ya'er della citta' di Turpan, nella regione autonoma dello Xinjiang Uygur, nel nord-ovest della Cina. Turisti osservano murali nelle Grotte del lago Ya'er della citta' di Turpan, nella regione autonoma dello Xinjiang Uygur, nel nord-ovest della Cina, il 5 aprile 2025. Agenzia Xinhua

Una foto aerea scattata il 5 aprile 2025 mostra una vista delle Grotte del lago Ya'er della citta' di Turpan, nella regione autonoma dello Xinjiang Uygur, nel nord-ovest della Cina.

