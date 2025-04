Quotidiano.net - Marine Le Pen a sorpresa al congresso della Lega: “Contro di me attacco violento, non ci arrendiamo. La mia battaglia pacifica, come Martin Luther King”

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 6 aprile 2025 - Sugli schermifederalea Firenze aè intervenutaLe Pen, leader di Rassemblement National, denunciando la sua recente condanna per appropriazione indebita di fondi europei, ostacolo alla sua corsa all'Eliseo, mentre nei sondaggi è ancora in netto vantaggio. La Le Pen a Salvini: “Lo hai vissuto anche tu” A presentarla è stato il segretario, Matteo Salvini, dedicandole "l'abbraccio di Firenze e di tutto il popolo". "Sai benissimo quello che sto vivendo perché lo hai vissuto anche tu" ha detto la Le Pen a Salvini. "Sai gli attacchi che vengono oggi perpetrati dalla giustiziai dirigenti" che proteggono gli interessi del Paese, ha aggiunto ricevendo applausi dalla platea. National Rally (RN) parliamentary group leaderLe Pen in video link with the Federal Congress of the League at the Fortezza da Basso in Florence, Italy, 06 April 2025.