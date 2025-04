Roma Juve LIVE | l’avvicinamento al match dell’Olimpico le possibili scelte di Tudor

Roma Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 31ª giornata di Serie A 2024/25

La Juve torna in campo dopo la bella vittoria contro il Genoa all'Allianz Stadium. I bianconeri fanno visita alla Roma per la sfida valevole per la trentunesima giornata di campionato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Roma Juve 0-0: sintesi e moviola

Aggiornamenti a partire dalle 20.45

Migliore in campo Juve: a fine primo tempo PAGELLE

Roma Juve 0-0: risultato e tabellino

In attesa delle formazioni ufficiali

Roma Juve: il pre-partita

Ore 11.00 – In difesa scelte praticamente obbligate: senza Gatti toccherà a Veiga centrale con Kalulu e Kelly braccetti di destra e sinistra.

