Quifinanza.it - Agenzia delle Entrate, modulo 730 si compila con l’IA: nuovo sistema gratuito

Leggi su Quifinanza.it

L’intelligenza artificiale conquista anche l’per semplificare la vita dei cittadini, che possono accedere a un chatbot per porre quesiti. Si tratta di una guida per contribuenti, Caf e professionisti nella preparazione alla dichiarazione dei redditi.L’assistente virtuale è stato predisposto sul proprio sito web (aidr.it/assistente-virtuale) dalla fondazione Aidr – Italian Digital Revolution in vista dell’invio entro fine aprile del730 preto da parte dell’.Domande e risposte, un esempioDi seguito una domanda tipo di un ipotetico contribuente (nel caso specifico in merito al bonus sport) e la relativa risposta del chatbot.DOMANDA: Ho tre figli di diverse età: 10 anni, 15 anni e 25 anni. Tutti e tre praticano attività sportive presso strutture private a pagamento.