USA | governatore California dazi di Trump non rappresentano tutti gli americani

California non e' Washington e rimane un "partner commerciale stabile", ha dichiarato il governatore Gavin Newsom in messaggi rivolti ai partner commerciali globali. – Per visualizzare il video si prega di visitare l'indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/6066462/6066462/2025-04-06/usa-governatore-California-dazi-di-Trump-non-rappresentano-tutti-gli-americani Agenzia Xinhua

Il Segretario al Tesoro Usa minaccia dimissioni. Trump: "È una rivoluzione, tenete duro". Dazi Usa, la California si smarca da Trump: «Noi siamo aperti, le tariffe non sono l'America». La California chiede ai Paesi stranieri di essere esentata dai loro contro-dazi. Effetto dazi sulle Borse, Wall Street brucia 5.200 miliardi in due giorni. Milano chiude a -6,53%. La Cina impone contro-dazi del 34%, Trump: 'Ora la Fed riduca i tassi'. Bankitalia taglia le stime sul Pil. Sui dazi Newsom sfida Trump: la California azzarda il suo free trade. Ne parlano su altre fonti

