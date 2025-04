Juventusnews24.com - Conceicao Juve, futuro sempre più in bilico: riscatto o addio a fine stagione? Gli aggiornamenti sull’esterno portoghese

di RedazionentusNews24più indal Porto oal termine di questa? Tutti gliTra i calciatori della rosa dellain prestito da altri club c’è anche Francisco, sicuramente una delle note più liete di questanonostante le tantissime difficoltà e i cambi in panchina.Secondo quanto riportato questa mattina da La Stampa ildelperò sarebbe ora più che mai in. La sensazione è che ogni scenario sia ancora possibile e che ildal Porto non è più così certo come poteva essere fino a poche settimane fa.Leggi suntusnews24.com