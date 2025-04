La giornata dell’ex Sanderson il Comitato di cittadini torna a manifestare per chiedere bonifica e rigenerazione dell’area

Comitato ex Sanderson, in collaborazione con FIAB Messina Ciclabile, torna a manifestare oggi per chiedere, ancora una volta, la bonifica e la rigenerazione dell'area ex Sanderson. Il Comitato invita oggi cittadine e cittadini a partecipare al.

