Dall’ Ucraina ai dazi. Trump e la fine dell’Aiuto gratuito.

Dallo scontro tra Donalde Volodymyr Zelensky alla politica dei, si susseguono episodi che sfuggono agli schemi classici. Per spiegarli all’opinione pubblica, si ricorre spesso alla scorciatoia di leggere la politica estera come fosse una saga morale, trattando gli Stati come personaggi di un reality: ora buoni, ora cattivi, sempre in balìa delle emozioni e dei propri tratti caratteriali. Basta un gesto, una frase fuori contesto, per ribaltare i ruoli in scena.Questa semplificazione non aiuta a capire. Anzi: alimenta la confusione nella percezione collettiva, aggravando una crisi di legittimità della comunicazione istituzionale già compromessa durante la gestione pandemica. Anche in questo caso, l’evoluzione delle politiche di aiuto tra gli attori in campo offre una chiave di lettura per comprendere la logica politica e gli equilibri di potere che sorreggono il nuovo ordine mondiale in formazione.