Allarme meteo Usa, almeno 16 morti: tra le vittime ci sono bambini. Intere città travolte da acqua e tornado

Una violenta ondata di maltempo sta colpendo il cuore e il sud degli Stati Uniti, causando16, tra cui due. Le piogge torrenziali e le inondazioni hannossato in particolare gli stati di Tennessee, Missouri, Indiana, Arkansas e Kentucky, con gravi conseguenze su strade, abitazioni e infrastrutture.Nel Tennessee, le autorità locali hanno confermato la perdita di dieci vite umane, il bilancio più grave tra tutti gli stati colpiti. Drammatica anche la situazione in Kentucky, dove un bambino di nove anni è stato trascinato via dall’mentre tentava di raggiungere la fermata dello scuolabus. Il suo corpo è stato ritrovato senza vita poco dopo. Nello stesso stato, un uomo di 74 anni è morto annegato nella propria auto, sommersa dalla piena.In Missouri, due vigili del fuoco hanno perso la vita in due diversi interventi di emergenza, avvenuti tra mercoledì e venerdì.