Tennis 2025 Rolex Monte-Carlo diretta esclusiva Sky e NOW ATP Masters 1000 in tv e streaming

Tennis sulla terra battuta, come da tradizione, inizia dal “Rolex Monte-Carlo Masters” che da domenica 6 aprile, sarà in diretta esclusiva su Sky e in streaming su NOW. La copertura del torneo sarà totale: sarà infatti possibile assistere su Sky e NOW a tutte le partite del tabellone del singolare e del doppio, senza perdere neanche un punto.Il Masters 1000 di Monte-Carlo sarà il primo test sulla terra rossa per i big del circuito maggiore. I temi non mancano: dalla lotta al n. 1 al mondo (Sinner certo del rientro a Roma in vetta al ranking se Zverev non vincerà il torneo), al ritorno a Roquebrune di Alcaraz dopo tre anni, passando per la caccia al 100° titolo di Djokovic. Il torneo di Monte-Carlo segnerà per tutti i big l'inizio della stagione sulla terra rossa. Digital-news.it - Tennis 2025, Rolex Monte-Carlo, diretta esclusiva Sky e NOW ATP Masters 1000 in tv e streaming Leggi su Digital-news.it La stagione europea del grandesulla terra battuta, come da tradizione, inizia dal “” che da domenica 6 aprile, sarà insu Sky e insu NOW. La copertura del torneo sarà totale: sarà infatti possibile assistere su Sky e NOW a tutte le partite del tabellone del singolare e del doppio, senza perdere neanche un punto.Ildisarà il primo test sulla terra rossa per i big del circuito maggiore. I temi non mancano: dalla lotta al n. 1 al mondo (Sinner certo del rientro a Roma in vetta al ranking se Zverev non vincerà il torneo), al ritorno a Roquebrune di Alcaraz dopo tre anni, passando per la caccia al 100° titolo di Djokovic. Il torneo disegnerà per tutti i big l'inizio della stagione sulla terra rossa.

Tennis 2025, Rolex Monte-Carlo, diretta esclusiva Sky e NOW ATP Masters 1000 in tv e streaming. Montecarlo Masters 2025: programma, gli italiani in campo e dove vedere le partite in diretta · Tennis ATP. A completare il tabellone. Tennis 2025, Rolex Monte-Carlo Masters 1000: tutte le partite in diretta Sky Sport ?? NOW. Sei azzurri al via, Musetti è l'unica testa di serie: quando è il sorteggio. Il tabellone ATP del Montecarlo Masters 2025: con chi giocano Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti e gli altri italiani · Tennis.

