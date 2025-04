Sospeso il mercato del lunedì in via Pepe per via del rischio crollo alberi nelle vie interessate

mercato del lunedì di via Pepe non si svolgerà, il 7 aprile. Lo prevede un'ordinanza del Comune. Le strade interessate allo svolgimento del mercato nella zona dello stadio Adriatico Cornacchia sono quelle bloccate a causa del crollo o del pericolo di crollo degli alberi, per via del maltempo. Ilpescara.it - Sospeso il mercato del lunedì, in via Pepe, per via del rischio crollo alberi nelle vie interessate Leggi su Ilpescara.it Ildeldi vianon si svolgerà, il 7 aprile. Lo prevede un'ordinanza del Comune. Le stradeallo svolgimento delnella zona dello stadio Adriatico Cornacchia sono quelle bloccate a causa delo del pericolo didegli, per via del maltempo.

