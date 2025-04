Erano fidanzati si amavano Taranto chi erano le due coppie di ragazzi morti nell’incidente

Una notte di festa si è trasformata in una tragedia devastante nel cuore del Tarantino, lasciando dietro di sé solo dolore e sgomento. Quattro giovani vite spezzate in un istante, in un incidente che ha sconvolto le comunità di Torricella, Manduria e Sava. La notte tra sabato e domenica 6 aprile si è consumata una strage sulla strada provinciale 110 che collega Lizzano a Faggiano, dove una Fiat Idea, con a bordo quattro ragazzi, è uscita di strada all'improvviso. Nessuno si è salvato.Le vittime sono Giovanni Massaro, 22 anni, operaio di Torricella, alla guida del veicolo, la sua fidanzata Giorgia Narducci, appena sedici anni e della stessa cittadina, Anita Di Coste, anch'essa sedicenne, originaria di Manduria, e Paolo Marangi, 19 anni di Sava, compagno di Anita. I quattro, legati da amicizie e affetti profondi, stavano facendo ritorno da una serata a Taranto dove avevano festeggiato il compleanno di Paolo, nato proprio il 6 aprile.

