Perugiatoday.it - Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Leggi su Perugiatoday.it

Che. Ecco leper lunedì 7 e martedì 8 aprile, pubblicate sul sitoRegione Umbria e aggiornate al 6 aprile. Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "fronte in transito sui Balcani, poi pressione in.