Lavori per la manutenzione dell' asfalto | scattano i divieti di sosta e fermata la mappa dei disagi

Lavori per la manutenzione dell'asfalto sulle strade di Salerno. Il prossimo cantiere è previsto, nell'ambito del Lotto I Zona Occidentale, nelle strade G.V. Quaranta, Papio, Diaz dunque in pieno centro città. I Lavori si svolgeranno tra il 10 ed il 12 aprile con divieto. Salernotoday.it - Lavori per la manutenzione dell'asfalto: scattano i divieti di sosta e fermata, la mappa dei disagi Leggi su Salernotoday.it Prosegue il programma diper lasulle strade di Salerno. Il prossimo cantiere è previsto, nell'ambito del Lotto I Zona Occidentale, nelle strade G.V. Quaranta, Papio, Diaz dunque in pieno centro città. Isi svolgeranno tra il 10 ed il 12 aprile con divieto.

Lavori per la manutenzione dell'asfalto: scattano i divieti di sosta e fermata, la mappa dei disagi.

