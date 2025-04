Convocati Torino la lista completa di Vanoli in vista della gara contro il Verona La situazione tra presenti e assenti

Convocati Torino, la lista completa di Paolo Vanoli in vista della gara contro il Verona di oggi. Chi ci sarà all’Olimpico Il tecnico del Torino Paolo Vanoli ha selezionato 23 calciatori per il match contro il Verona, trentunesima giornata di Serie A. Ecco la lista completa. AdamsBiraghiCasadeiCocoDembeleDonnarummaElmasGabelliniGineitisIlicKaramohLinettyMaripanMasinaMilinkovic SavicPaleariPedersenRicciSanabriaSosaTamezeVlasicWalukiewicz Calcionews24.com - Convocati Torino, la lista completa di Vanoli in vista della gara contro il Verona. La situazione tra presenti e assenti Leggi su Calcionews24.com , ladi Paoloinildi oggi. Chi ci sarà all’Olimpico Il tecnico delPaoloha selezionato 23 calciatori per il matchil, trentunesima giornata di Serie A. Ecco la. AdamsBiraghiCasadeiCocoDembeleDonnarummaElmasGabelliniGineitisIlicKaramohLinettyMaripanMasinaMilinkovic SavicPaleariPedersenRicciSanabriaSosaTamezeVlasicWalukiewicz

Serie A Enilive | Lazio-Torino, i convocati biancocelesti. Rientro Nazionali, a Formello inizia la preparazione anti Torino. I convocati per il Bologna. TORINO-MONZA: I CONVOCATI. Convocati Genoa per la Juve: due rientri per Vieira. Juve, i convocati di Thiago Motta per il derby contro il Torino: cinque assenti. Ne parlano su altre fonti

Torino, i convocati per l’Hellas Verona: out Lazaro, c’è Gabellini - La lista di 23 convocati scelta da mister Paolo Vanoli per la sfida di campionato di oggi contro l'Hellas Verona ... (toronews.net)

Convocati Lazio, la lista completa di Baroni in vista della gara contro il Torino. Molte novità per stasera - Convocati Lazio, ecco le scelte di Marco Baroni in vista della gara contro il Torino. La lista completa dei biancocelesti Novità molto importanti in casa Lazio: Marco Baroni ha diramato la lista convo ... (calcionews24.com)

Convocati Torino per la Lazio: la lista dei giocatori scelti da Vanoli per il posticipo di Serie A - Convocati Torino per la Lazio: la lista dei giocatori scelti da Vanoli per il posticipo di Serie A all’Olimpico di Roma Convocati Torino. Tutto pronto per la sfida di questa sera valevole per il 30° i ... (lazionews24.com)