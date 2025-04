Oasport.it - F1, Christian Horner: “Vogliamo lottare per la classifica piloti, Verstappen ci dà motivazione”

Adessogongola. Non può che essere estremamente soddisfatto il Team Manager della Red Bull, apparso raggiante ai microfoni dei media dopo il che il suo pupillo Maxha vinto il GP del Giappone, tappa numero tre del Mondiale 2025 di Formula 1 andata in scena sul tracciato di Suzuka. Una prestazione eccezionale quella del detentore del titolo, concretizzata grazie alla pole position dai contorni storici ottenuta ieri e confermata anche nella prova di oggi, attenta, puntuale e dal grande passo. Il britannico, intercettato dai microfoni di Sky Sport UK, ha detto espressamente di volercon l’olandese per la, ammettendo le difficoltà nel campionato costruttori. “Laè la priorità, per i costruttori è dura. Siamo consapevoli dei problemi della vettura, e lavoriamo ogni giorno per poterla migliorare.