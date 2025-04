Carlo e Camilla le tappe del viaggio in Italia | dal pranzo al Quirinale al discorso alla Camera

Italia i reali inglesi Carlo e Camilla, in occasione del loro ventesimo anniversario di matrimonio, celebrato il 9 aprile 2005. Si tratta della prima visita di Stato della coppia nel nostro Paese, già interessata da alcuni cambi di programma. A causa delle condizioni di salute di Papa Francesco, l'incontro previsto in Vaticano è stato rinviato, mentre restano confermati gli altri appuntamenti ufficiali.Il momento clou sarà mercoledì 9 aprile, quando Re Carlo III interverrà alle Camere riunite in seduta comune alle ore 14.50. Un privilegio riservato in passato solo a Re Juan Carlos di Spagna (nato a Roma) e a suo figlio Felipe. Secondo Lord Edward Llewellyn, ambasciatore britannico, Carlo potrebbe tenere parte del discorso in Italiano.In programma anche l'incontro con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con un ricevimento al Quirinale che prevede 150 invitati.

