Scuole montane | il Consiglio di Stato fissa un limite alla chiusura degli istituti

Con la sentenza n. 2202 del 2025, il Consiglio di Stato ha ribadito un principio fondamentale: le Scuole montane possono chiudere solo in casi del tutto eccezionali. La decisione risponde alla necessità di garantire il diritto allo studio nelle aree interne e meno accessibili, salvaguardando al contempo il tessuto sociale e culturale delle comunità montane.

