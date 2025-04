Thesocialpost.it - Corea del Sud, elicottero antincendio precipita

Un grave incidente si è verificato nelle scorse ore indel Sud, dove unimpegnato nelle operazioni di spegnimento èto mentre era in volo su una delle aree colpite dai numerosi incendi boschivi che stanno interessando diverse zone del Paese.Secondo quanto comunicato dalle autorità locali, a bordo del velivolo si trovava un solo occupante, il pilota, che avrebbe perso la vita nello schianto. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle cause dell’incidente, ma le prime ipotesi parlano di condizioni di volo particolarmente difficili, probabilmente aggravate dal fumo e dai forti venti nella zona.L’stava partecipando alle complesse operazioni di contenimento degli incendi, che da giorni stanno mettendo a dura prova le squadre di emergenza e i residenti delle aree colpite.