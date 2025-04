Ma quindi state insieme? Grande Fratello Lorenzo con l’altro bellissima gieffina

Leggi su Caffeinamagazine.it

Festa a sorpresa ieri sera a Milano perSpolverato. Per il fotomodello milanese è stata organizzata una serata speciale per celebrare il ritorno alla vita normale, dopo i sei mesi e mezzo trascorsi nella Casa del. Presenti all’evento amici, parenti e alcuni ex concorrenti del reality, quelli a lui più vicini: Giglio, Yulia, Stefano, Federica e Michael. La serata è proseguita tra canti, balli e, naturalmente, il classico taglio della tortaagli altri ragazzi.assente Shaila Gatta. I fan avevano sperato di vederla al fianco di, ma la velina sembra decisa a non fare passi indietro dopo la loro rottura. Anche lei si trovava a Milano, come dimostrano alcune storie pubblicate sui social, ma in un locale diverso e con tutt’altra compagnia.Leggi anche: “È disperata”.