Marine Le Pen al Congresso di Salvini | La mia condanna? Attacco al popolo Lottiamo come Martin Luther King

Nel secondo e ultimo giorno, arriva ancheLe Pen in videocollegamento aldella Lega a Firenze, e parla a pochi giorni dallaper appropriazione indebita di fondi Ue che la rende ineleggibile per 5 anni. Una sentenza ingiusta, dice, contro il, alla quale la sua destra reagirà lottando pacificamente,fecenella sua battaglia per i diritti civili. “Spero che questo affetto ti arrivi”, ha detto Matteoin veste di intervistatore. Contro di te “un atto di violenza, di arroganza e di ingiustizia”, ha aggiunto ponendole la prima domanda proprio sulla decisione dei giudici francesi. “Sai benissimo quello che sto vivendo, hai vissuto anche tu gli attacchi della giustizia, contro coloro che proteggono la sovranità del Paese – ha detto la leader del Rassemblement National -.