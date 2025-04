Formiche.net - Asean e Medio Oriente sono gli obiettivi della moneta digitale della Cina

Circolano informazioni non ancora verificabili su una decisionePeople’s Bank of China di estendere pienamente il sistema di regolamento transfrontaliero in renminbi(e-Rmb) a dieci Paesi dell’e sei delsegna un ulteriore passo nella strategia cinese di penetrazione nei mercati globali. Una mossa che, se fosse confermata, potrebbe incidere sul 38% del volume commerciale mondiale, offrendo un’alternativa concreta al sistema Swift, ancora dominato dal dollaro statunitense. “Questo cambia tutto”, scrive il bollettino news di Binance. O almeno, “potrebbe cambiare”.Ciò che è certo è che il salto tecnologico compiuto da Pechino nel campo delle valute digitali si fonda sull’impiego di tecnologie blockchain che abbattono tempi e costi di transazione. A titolo di esempio, analisti finanziari emiratini raccontano che durante una prova tra Hong Kong e Abu Dhabi, una transazione in e-Rmb ha richiesto appena sette secondi per essere completata, eliminando la necessità di passare attraverso sei banche intermediarie e riducendo del 98% le commissioni rispetto ai sistemi tradizionali.