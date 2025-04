Accoglienza extra-alberghiera arriva la welcome card di Abruzzobnb

card di benvenuto per accogliere i turisti nelle strutture ricettive e metterli in contatto con partner locali: è l’idea lanciata ieri pomeriggio a Pescara durante l’assemblea annuale dell’associazione “Abruzzobnb di Qualità”, che si è tenuta nella sede regionale della Cna. Obiettivo: creare. Chietitoday.it - Accoglienza extra-alberghiera, arriva la welcome card di Abruzzobnb Leggi su Chietitoday.it Unadi benvenuto per accogliere i turisti nelle strutture ricettive e metterli in contatto con partner locali: è l’idea lanciata ieri pomeriggio a Pescara durante l’assemblea annuale dell’associazione “di Qualità”, che si è tenuta nella sede regionale della Cna. Obiettivo: creare.

Accoglienza extra-alberghiera, arriva la welcome card di Abruzzobnb. Accoglienza extra-alberghiera, in Abruzzo nasce la “welcome card”. ACCOGLIENZA EXTRA ALBERGHIERA IN ABRUZZO: NASCE LA “WELCOME CARD” DI BENVENUTO. Accoglienza extra-alberghiera, nasce la “welcome card” di benvenuto. Sostegno all’accoglienza turistica di qualità in Calabria – Pubblicato l’Avviso. Tuttohotel 2025: un Viaggio nell'Accoglienza tra Tradizione e Modernità. Ne parlano su altre fonti

Accoglienza extra-alberghiera, in Abruzzo nasce la “welcome card” - L'obiettivo é quello di creare una sinergia con l'economia del territorio, inclusi cibi locali e artigianato di qualità ... (abruzzonews.eu)

Turismo:accoglienza extra-alberghiera, nasce la “welcome card” di benvenuto - Pescara,5 aprile Una “welcome card” di benvenuto, consegnata agli ospiti delle strutture ricettive al momento del loro arrivo: in modo da metterli in contatto con diversi partner locali, soprattutto p ... (corrierepeligno.it)

ACCOGLIENZA EXTRA ALBERGHIERA IN ABRUZZO: NASCE LA “WELCOME CARD” DI BENVENUTO - PESCARA – Una “welcome card” di benvenuto, consegnata agli ospiti delle strutture ricettive al momento del loro arrivo: in modo da metterli in contatto con diversi partner locali, soprattutto piccoli ... (abruzzoweb.it)