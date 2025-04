I giovani violenti sono quei figli non visti che hanno respirato conflitti tra i genitori

Ilpiacenza.it - «I giovani violenti sono quei figli non visti che hanno respirato conflitti tra i genitori» Leggi su Ilpiacenza.it Sabato 5 aprile all’auditorium della Fondazione Piacenza e Vigevano il convegno “La violenza oltre il genere” ha visto cento uditori coinvolti e interessati e l’intervento delle principali cariche del territorio come il presidente della sezione civile del Tribunale, dottoressa Marinella Gatti e.

«I giovani violenti sono quei figli non visti che hanno respirato conflitti tra i genitori». Paderno, Cesano, Viadana: quei giovani violenti senza un perché. Quei ragazzi violenti figli della velocità. Quei giovani veneti vulcani di rabbia. Quei ragazzi sospesi tra desideri e realtà nelle famiglie senza più parole: ecco cosa ci dice la strage di Pa…. Quei ragazzi-killer senza un perché. "Uccidere è un gioco al limite".

