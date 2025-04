Sololaroma.it - Roma-Juventus 4-0: Cassano estro e follia, Totti zittisce Tudor. Notte da sogno all’Olimpico

Ci sono partite che a prescindere dal momento della stagione che si sta vivendo contano più di altre, nelle quali subentra quella voglia di prevalere sull’avversario per scrivere un nuovo importante capitolo di una rivalità che può avere radici profonde nel tempo. Sarà quello che proverà a fare la, che stasera affronterà lanella trentunesima giornata di Serie A, in una sfida che ha tanto valore per i tifosi giallorossi e che, in questo preciso periodo storico, si presenta in un momento fondamentale per il campionato.Battere i bianconeri, infatti, non sarebbe solamente un risultato prestigioso, ma permetterebbe anche di fare un importante balzo in classifica, alimentando le possibilità di guadagnarsi un posto nella prossima edizione della Champions League. Sarà dunque una partita cruciale quella che si appresta a giocare la formazione giallorossa, che ha una tradizione sicuramente complicata contro la, ma non senza partite memorabili che rimarranno per sempre impresse nella storia della