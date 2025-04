Juventusnews24.com - Riscatti Juve: da Renato Veiga a Kolo Muani, senza dimenticare Conceicao. Il punto sul futuro dei giocatori in prestito

di RedazionentusNews24: da. Ildell'edizione odierna de La Stampa suiinL'edizione odierna de La Stampa ha fatto ilsuldei calciatori dellantus che sono innel club bianconero e per i quali va trovato un accordo con i rispettivi club e in un senso e nell'altro.Tra questi ci sono(per il quale non ci sono contatti con il Chelsea per il riscatto),(per entrambi potrebbe essere decisiva la qualificazione alla prossima Champions League). Tutto resta in bilico, fa sapere il quotidiano.