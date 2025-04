Anteprima24.it - Provincia di Salerno, amministratori alle urne per il nuovo presidente

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutolocali in fila da questa mattina a Palazzo Sant’Agostino per scegliere il successore di Franco Alfieri. L’esito del voto appare scontato e porterà alla guida delladil’attuale sindaco diVincenzo Napoli, candidato da tutte le forze del centro sinistra, non dovrebbe aver problemi a superare il sindaco di Montesano sulla Marcellana, Giuseppe Rinaldi, espressione della coalizione di centro destra.i consiglieri comunali dei 158 comuni del salernitano, il cui voto ha però un peso differente in base alla grandezza del Comune di provenienza. L’elezione deldelladisi è resa necessaria dopo la decadenza di Franco Alfieri arrestato nell’ambito di un’inchiesta su presunte interferenze nell’affidamento di appalti pubblici al Comune di Capaccio e alla