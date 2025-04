Come Martin Luther King | Le Pen l' urlo al congresso della Lega

della seconda e conclusiva giornata del congresso della Lega a Firenze, ecco che interviene in video-colLegamento Marine Le Pen, leader del Rassemblement National. Il suo intervento, Come detto, arriva a pochi giorni dalla sentenza che comporta anche l'ineleggibilità. Fatta fuori per via giudiziaria, insomma. Storie note. Le Pen non ha esitato a definire la condanna Come un'ingiustizia, frutto di un attacco non solo alla sua persona, ma al popolo francese nel suo complesso. Ha evocato figure storiche per sottolineare la natura della sua risposta: "La nostra destra reagirà lottando pacificamente, Come fece Martin Luther King nella sua battaglia per i diritti civili", ha tuonato. Matteo Salvini, che le rivolgeva le domande durante il colLegamento, ha voluto esprimere il suo sostegno: "Spero che questo affetto ti arrivi", ha detto, definendo la sentenza "un atto di violenza, di arroganza e di ingiustizia".

