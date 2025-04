Spazionapoli.it - Manna scatenato, triplo assalto a centrocampo: la stella del 2007 nel mirino del Napoli

Leggi su Spazionapoli.it

Il d.s. Giovannisogna un rinforzo da urlo per ildele occhi puntati sul gioiellino greco classeIlnon si ferma. Dopo il colpo estivo di Scott McTominay, che ha portato grinta e solidità alazzurro, il club partenopeo guarda già oltre, con l’ambizione di piazzare un altro acquisto da urlo a. Le idee, come sempre, sono di primo livello, e il ds Giovanninon resta fermo a guardare.I tifosi sognano in grande. McTominay, arrivato in estate dal Manchester United per circa 30 milioni, ha già dimostrato di valere ogni centesimo. Ma il club azzurro non vuole accontentarsi. Il prossimo anno saranno ben 3 le competizioni da affrontare e serviranno nomi di livello per riuscire a rimanere competitivi e provare a vincere.