Val Kilmer Will Forte avrebbe dovuto collaborare con lui | Il più grande rimpianto di tutta la mia carriera

Will Forte ha scritto un emozionante saggio in prima persona in cui ha ricordato la sua amicizia con il defunto Val Kilmer, raccontando una delle occasioni perse che potrebbe averlo fatto pentire di più nella sua carriera. Nella sua toccante testimonianza per Vulture, Will Forte ripercorre con affetto la sua amicizia con Val Kilmer, scomparso il 1° aprile a 65 anni per una polmonite. L'amicizia con Val Kilmer e il rimpianto di Will Forte I due si conobbero nel 2010 sul set di MacGruber, commedia nonsense nata da uno sketch del Saturday Night Live, dove Kilmer interpretava il cattivissimo Dieter von Cunth. Ma dietro le quinte si costruì qualcosa di ben più profondo di una semplice collaborazione artistica. "Letteralmente mi diede la camicia che aveva addosso", ricorda Forte, lasciando trasparire un affetto sincero.

