Problemi nella NATO | la Turchia fa il suo gioco ma la Grecia non gradisce

Si parla da anni degli sforzi di Erdo?an di restaurare l'antica potenza ottomana. Forse è una visione eccessiva, ma certamente il presidente turco sta aumentando la forza e il prestigio del suo Paese anche a discapito dei limiti – formali e sostanziali – che impone l'appartenenza all'Alleanza Atlantica. Di tutti i membri della NATO, è la Grecia a gradire di meno l'espansionismo di Ankara.Il nuovo sultanoIn modo serio o caricaturale, in tanti parlano di Erdo?an come di un nuovo sultano che sogna il ritorno dell'Impero Ottomano. Ovvio, è qualcosa di totalmente incompatibile col concetto di Europa tanto sbandierato da Bruxelles, ma il massimo che viene fatto è tenere Ankara fuori dall'Unione, nonostante da decenni chieda di entrare. A livello di NATO, invece, la Turchia riceve appena qualche contestazione, sempre superata con scaltrezza da Erdo?an.

