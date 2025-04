Bresciatoday.it - Finto automobilista in panne: denunciato per truffa

Leggi su Bresciatoday.it

Ladell'incolpisce ancora in Valle Sabbia. Il trucco è semplice ma sempre ingannevole, e a metterlo in pratica è stato, questa volta, n giovane uomo: si fermava lungo la strada, bloccava auto e passanti e con aria disperata chiedeva qualche euro per poter fare benzina.