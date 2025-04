Zonawrestling.net - AEW: Tensione in calo tra gli FTR, spiragli di riconciliazione prima di Dynasty

Le ultime settimane sono state turbolente per gli FTR, ma l’episodio di AEW Collision andato in onda la scorsa notte potrebbe segnare un primo passo verso la dis.Nonostante abbia subito lo schienamento nel suo match, Cash Wheeler se n’è andato con un segno di supporto da parte dei suoi compagni di squadra, compreso Dax Harwood. Nel match di coppia, Cash ha colpito Wheeler Yuta con un piledriver e sembrava avere tutto sotto controllo, fino a quando PAC non lo ha sorpreso con un Crucifix Pin, conquistando la vittoria. Un finale amaro per Cash, soprattutto considerando il dramma che ha recentemente coinvolto gli FTR. Tuttavia, questa volta, invece di un’escalation del conflitto, si è vissuto un momento di redenzione.As The Death Riders creep to the scene Rated FTR pounces into action!Watch #AEWCollision on TNT + Max@CashWheelerFTR @BASTARDPAC @ClaudioCSRO @WheelerYuta @DaxFTR @RatedRCope pic.