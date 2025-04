Liberoquotidiano.it - "Evviva nonna Maria!": clamoroso su Canale 5

Leggi su Liberoquotidiano.it

Il serale di Amici di sabato 5 aprile, il programma condotto daDe Filippi su5, si è concluso con un momento molto speciale: sul palco è arrivata Alessandra Amoroso per presentare in esclusiva televisiva il suo nuovo singolo, Cose stupide. La cantante ha anche annunciato l'attesissimo appuntamento dell'11 giugno alle Terme di Caracalla, dove partirà il suo Fino a qui Summer Tour 2025. Per l'occasione, condividerà il palco con ospiti d'eccezione come Annalisa, Gigi D'Alessio, Big Mama e Serena Brancale. Ma non è tutto. La Amoroso, avvolta in un elegante abito nero che metteva in risalto le forme della sua gravidanza, ha ricevuto un affettuoso abbraccio daDe Filippi. Il legame tra le due è emerso chiaramente nelle parole della cantante: “Ero una ragazzina quando sono arrivata qui per la prima volta – ha spiegato -.