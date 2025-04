Calci e pugni alla ex moglie per strada poi prova a gettarla dal belvedere | lei resiste alla violenza e riesce a salvarsi

Calci e pugni alla ex moglie, tanto da spaccarle le ossa del naso. Poi, non contento, la afferra e prova a spingerla verso la balaustra, giù dal belvedere. Ma la donna non si arrende, resiste,. Leggo.it - Calci e pugni alla ex moglie per strada, poi prova a gettarla dal belvedere: lei resiste alla violenza e riesce a salvarsi Leggi su Leggo.it ex, tanto da spaccarle le ossa del naso. Poi, non contento, la afferra ea spingerla verso la balaustra, giù dal. Ma la donna non si arrende,,.

