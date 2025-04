Formiche.net - Mostrare i muscoli agli Usa sarebbe miope. Parla Romeo (dal congresso della Lega)

È andato tutto come da previsioni. Lasi stringe attorno al suo segretario Matteo Salvini. Il vicepremier, in veste moderatore oltre che di capo partito, intervista Elon Musk e ribadisce alcuni punti identitari dal palco di Fortezza da Basso. Ilfederale, anche nella lettura che Massimiliano, capogruppo in Senato del Carroccio e maggiorente del partito, fa sulle colonne di Formiche.net restituisce l’istantanea di “un partito coeso che è tornato fortemente are dei proprio temi: libertà e federalismo”., un ritorno alle origini per guadare al futuro?In qualche modo è così: durate la prima giornata disono stati proiettati alcuni video davvero toccanti, sono stati ricordati i nostri leader e ispiratori. Da Umberto Bossi passando per Gianfranco Miglio e Roberto Maroni.