Roma-Juventus tegola Ranieri | problema fisico per Pellegrini

Pellegrini dovrà ancora una volta restare a guardare. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il capitano della Roma ha riportato un forte trauma al polpaccio in un duro (ma involontario) contrasto durante la partitella in allenamento: una botta che ha compromesso i suoi piani e quelli di Ranieri in vista del big match contro la Juventus.Un altro stop in una stagione sfortunataLa sfortuna sembra non volerlo mollare: Pellegrini, che fino a venerdì stava benissimo e puntava con decisione a una maglia da titolare, si è ritrovato di nuovo fermo per un dolore troppo intenso per consentirgli di allenarsi nella giornata di ieri. Ranieri lo ha comunque convocato, nella speranza (molto flebile) di poterlo portare almeno in panchina, ma è da escludere un suo impiego dall’inizio. Sololaroma.it - Roma-Juventus, tegola Ranieri: problema fisico per Pellegrini Leggi su Sololaroma.it Sembrava tutto pronto per il suo rientro da titolare in una delle partite più sentite, ma Lorenzodovrà ancora una volta restare a guardare. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il capitano dellaha riportato un forte trauma al polpaccio in un duro (ma involontario) contrasto durante la partitella in allenamento: una botta che ha compromesso i suoi piani e quelli diin vista del big match contro la.Un altro stop in una stagione sfortunataLa sfortuna sembra non volerlo mollare:, che fino a venerdì stava benissimo e puntava con decisione a una maglia da titolare, si è ritrovato di nuovo fermo per un dolore troppo intenso per consentirgli di allenarsi nella giornata di ieri.lo ha comunque convocato, nella speranza (molto flebile) di poterlo portare almeno in panchina, ma è da escludere un suo impiego dall’inizio.

