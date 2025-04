Ilfogliettone.it - ULTIM’ORA – CONVOCAZIONE DA EUROVISION 2025: “Salite sul palco anche voi” | Altri 5 italiani contro Lucio Corsi e Gabry Ponte

Leggi su Ilfogliettone.it

La manifestazione canora internazionale è ormai vicina, e continuano a emergere indiscrezioni sui protagonistiDal 13 al 17 maggio, gli occhi di tutta Europa saranno puntati su Basilea per l’Song Contest. La competizione internazionale sarà mandata in onda in contemporanea in mezzo mondo, e seguita poco meno dell’halftime del super bowl. Contrariamente a quanto poteva sembrare previsto dopo la vittoria all’Ariston, non sarà Olly. Il campione di Sanremo, infatti, ha rinunciato.La palla è passata dunque al secondo classificato,. Ma non sarà l’unico italiano suldi Basilea. È previstala partecipazione diin rappresentanza di San Marino. Molta attesa saràl’esibizione del concorrente estone Tommy Cash, che con il brano “Espresso macchiato” ironizza sulle tradizioni italiane.