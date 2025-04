Comingsoon.it - Beautiful Anticipazioni Americane: Liam è morto?

Terribili notizie in arrivo dalle puntatedi. Negli episodi della Soap, andati in onda nelle scorse ore,ha avuto un malore, è caduto a terra e ha sbattuto la testa. Cosa sarà successo allo Spencer? La sua vita sarà in pericolo? Scopriamo insieme cosa sta succedendo e cosa vedremo presto su Canale5.