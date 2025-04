Papa Francesco ancora non ce la fa | oggi di nuovo niente Angelus

Angelus di Papa Francesco sarà diffuso in forma scritta. Lo ha comunicato ieri la Sala stampa vaticana, spiegando che il testo sarà letto al termine della messa presieduta da monsignor Rino Fisichella, in occasione del Giubileo dei malati e del mondo della Sanità.Il messaggio del pontefice, definito come un breve ringraziamento, sarà rivolto ai partecipanti della celebrazione giubilare in programma domani in piazza San Pietro. Nella giornata di venerdì, il Vaticano aveva lasciato intendere la possibilità di una "modalità diversa" per la preghiera domenicale, ma è stato infine confermato che non ci sarà un intervento pubblico diretto del Papa.Attesi a Roma 20mila partecipanti da oltre 90 PaesiPer il settimo dei grandi eventi giubilari, Roma si prepara ad accogliere circa 20mila pellegrini provenienti da oltre 90 Paesi del mondo.

