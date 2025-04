Calciomercato Juve minaccia Manchester United per l’obiettivo estivo | la battaglia ora è apertissima! I dettagli

Calciomercato Juve, minaccia Manchester United per l'obiettivo estivo: la battaglia ora è apertissima! I dettagli e le ultimissime novità sui bianconeri

Tra gli obiettivi del Calciomercato Juve in vista della prossima sessione estiva c'è anche Pietro Comuzzo, giovane difensore di proprietà della Fiorentina che quest'anno è riuscito ad attirare su sé le attenzioni di diverse big.

Per ultimo ma non per importanza il Manchester United che, stando a quanto riportato questa mattina da La Nazione, avrebbe mandato già osservatori a visionare dal vivo il centrale classe 2005 in vista di una possibile offensiva in estate.

