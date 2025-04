Thesocialpost.it - Florida, bimbo di 5 anni beve succo di mela della madre e muore: era mischiato con metanfetamine

Un tragico episodio ha sconvolto Riviera Beach, in, dove un bambino di cinqueha perso la vita dopo aver bevuto deldicontaminato da metanfetamina. La, la 37enne Heather Opsincs, è stata arrestata con l’accusa di omicidio colposo aggravato.La tragedia è avvenuta nel pomeriggio del 23 marzo in una stanza d’albergo. I soccorsi sono intervenuti d’urgenza dopo la segnalazione di unche non respirava. Nonostante il tentativo di trasporto in ospedale, il piccolo è arrivato in condizioni critiche ed è morto poco dopo.Durante l’indagine, la polizia ha trovato nella stanza diversi oggetti legati al consumo di droga e due bottiglie vuote didi. Gli esami hanno confermato che il contenuto era contaminato da metanfetamina.Secondo quanto emerso, Opsincs avrebbe versato la droga in una bottiglia già aperta e lasciata nel frigorifero.