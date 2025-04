Serale di Amici le pagelle del 5 marzo | Luk3 sottotono 65 Elena d’Amario strepitosa 8

Dilei.it - Serale di Amici, le pagelle del 5 marzo: Luk3 sottotono (6,5), Elena d’Amario strepitosa (8)

Leggi su Dilei.it

La terza serata deldi24 non ha deluso le aspettative: colpi di scena, sfide all’ultimo respiro, momenti di tenerezza inaspettata e performance da brividi hanno reso la puntata indimenticabile. Ci sono state risate grazie a irresistibili siparietti comici, lacrime di commozione e qualche tensione durante le eliminazioni a fine serata. Un’insegnante si è trasformata in popstar per una sera, un giudice si è lasciato travolgere dalle emozioni fino alle lacrime, e un’amata ex allieva è tornata sul palco con una notizia speciale. Ecco dunque le nostredei protagonisti più discussi della serata, tra allievi, coach e giudici, con i voti dal 5 aprile.Nicolò, la voce di24 – Voto: 9Nicolò continua la sua ascesa stellare. È stato il protagonista assoluto della prima parte della serata?, dominando le scene con il suo carisma e la sua voce.