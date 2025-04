L’ex sindaca di Torino Chiara Appendino arrabbiata con Giorgia Meloni | Smantella la sanità pubblica e trova 30 milioni di euro in più per le armi

Chiara Appendino, ex sindaca di Torino, ha partecipato alla manifestazione del Movimento Cinque Stelle, a Roma, dal titolo “No al riarmo! Fermiamoli”. A Roma da TorinoInsieme al leader del partito Giuseppe Conte, decine di migliaia di persone. Torinotoday.it - L’ex sindaca di Torino Chiara Appendino arrabbiata con Giorgia Meloni: “Smantella la sanità pubblica e trova 30 milioni di euro in più per le armi” Leggi su Torinotoday.it Ieri, sabato 5 aprile 2025, anche l’onorevole, exdi, ha partecipato alla manifestazione del Movimento Cinque Stelle, a Roma, dal titolo “No al riarmo! Fermiamoli”. A Roma daInsieme al leader del partito Giuseppe Conte, decine di migliaia di persone.

Chiara Appendino arrabbiata con Giorgia Meloni: “Trova 30 milioni di euro in più per le armi”. L'ex sindaca di Torino Chiara Appendino è stata condannata a quasi 18 mesi di carcere per i fatti di piazza San Carlo. L’ex sindaca Appendino condannata a 1 anno e 5 mesi per la tragedia di piazza San Carlo. Torino, Piazza San Carlo: un anno, 5 mesi e 23 giorni a Chiara Appendino. Tragedia Piazza San Carlo, l'ex sindaca Chiara Appendino condannata a un anno e 5 mesi in appello bis. Piazza San Carlo, l'ex sindaco di Torino Appendino condannata a 1 anno e 5 mesi. Ne parlano su altre fonti

Piazza San Carlo, l'ex sindaco di Torino Chiara Appendino condannata a un anno e 5 mesi al processo di appello bis - L'ex sindaco di Torino era stata condannata in via definitiva a 18 mesi di carcere. La Corte di Cassazione aveva poi disposto un processo d'appello bis , confermando già la responsabilità penale ... (msn.com)

Torino, Chiara Appendino condannata - La Corte di assise di Appello di Torino ha emesso una nuova condanna per Chiara Appendino, ex sindaca di Torino e attuale parlamentare del Movimento 5 Stelle, in merito agli eventi di Piazza San Carlo ... (occhionotizie.it)

Torino: presidio solidarietà a Appendino, 'sono commossa' - (ANSA) - TORINO ... sindaca", "#iostoconchiara". Accompagnate da questi slogan un centinaio di persone si sono riunite questa mattina sotto Palazzo Civico per portare solidarietà Chiara Appendino ... (ansa.it)