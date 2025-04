Congresso Lega Salvini collegato in video con Le Pen | Ingiustizia contro di te

Congresso della Lega di Firenze. La leader del Rassemblement National si è colLegata in video con Matteo Salvini. “Spero che questo affetto ti arrivi”, ha detto il leader del Carroccio. contro di te “un atto di violenza, di arroganza e di Ingiustizia”, ha aggiunto ponendole la prima domanda.“Sai benissimo quello che sto vivendo, hai vissuto anche tu gli attacchi della giustizia, contro coloro che proteggono la sovranità del Paese. La decisione scrive la parola fine a tutti i principi dello Stato di diritto – ha detto Le Pen – L’attacco nei miei confronti è molto violento, anche contro il popolo francese. I francesi non potranno scegliere, non potranno votare per un candidato che vogliono vedere alla guida del nostro Paese, visto che ero favorita. Lapresse.it - Congresso Lega, Salvini collegato in video con Le Pen: “Ingiustizia contro di te” Leggi su Lapresse.it Marine Le Pen la protagonista dell’ultimo giorno di lavoro aldelladi Firenze. La leader del Rassemblement National si è colta incon Matteo. “Spero che questo affetto ti arrivi”, ha detto il leader del Carroccio.di te “un atto di violenza, di arroganza e di”, ha aggiunto ponendole la prima domanda.“Sai benissimo quello che sto vivendo, hai vissuto anche tu gli attacchi della giustizia,coloro che proteggono la sovranità del Paese. La decisione scrive la parola fine a tutti i principi dello Stato di diritto – ha detto Le Pen – L’attacco nei miei confronti è molto violento, ancheil popolo francese. I francesi non potranno scegliere, non potranno votare per un candidato che vogliono vedere alla guida del nostro Paese, visto che ero favorita.

